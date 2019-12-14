Связи в верхах: появилась неожиданная информация о подозреваемых в убийстве Шеремета

Заказчики убийства журналиста Павла Шеремета могли иметь в сообщниках должностных лиц СБУ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенка.

"Одно из направлений, в котором движется следствие по делу Павла Шеремета - это связь арестованных с высокопоставленными сотрудниками СБУ. В частности, из четырех камер наблюдения, установленных в районе совершения преступления, исчезло видео за этот день, что может быть связано с активностью спецслужбы ", - написал Лещенко.

Напомним, что полиция пока не вышла на заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом министр МВД Арсен Аваков рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Добавил, что для поиска заказчиков сил МВД не хватит и нужно просить подкрепления в СБУ.

Ранее "Апостроф" информировал своих читателей о том, что досудебное расследование считает, что организатором убийства журналиста Павла Шеремета был музыкант и доброволец Андрей Антоненко.