Устали от войны - увольняйтесь: скандальному полковнику ВСУ устроили взбучку после слов про военных РФ, видео

Полковника Алексей Ноздрачев публично отчитали после его скандального высказывания о том, что украинские военные готовы к реинтеграции с россиянами и боевиками, которые воюют против ВСУ на оккупированном Донбассе.

Так, на встрече с активистами и ветеранами полковник выслушал много "приятных" слов в свой адрес.

Видео с претензиями к полковнику опубликовала в сети Татьяна Комар.

Напомним, что полковник Алексей Ноздрачев публично извинился за свое скандальное высказывание о том, что украинские военные готовы к реинтеграции с россиянами и боевиками, которые воюют против ВСУ на оккупированном Донбассе.

Также полковника отозвали из отпуска и отстранили от исполнения обязанностей.