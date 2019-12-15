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Серьезное ЧП с подлодкой в оккупированном Крыму: видео с места

воскресенье, 15 декабря 2019, 20:07
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В сети появилось свежее видео из Севастополя, где затонул плавучий док со списанной подводной лодкой.

Соответсвующее видео появилось на Youtube-канале "Вести Севастополь".

Подводная лодка Черноморского флота с плавучим доком была списана 10 лет назад. Сейчас она готовится к буксировке к месту утилизации. Вокруг плавучего дока с подлодкой работают вспомогательные судна.

"В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации. Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации", - говорится в сообщении.

Как сообщал Апостроф, в Южной бухте аннексированного Севастополя, где затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, произошел разлив нефтепродуктов.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму в городе Севастополь установили конструкцию с иллюминацией в виде подводной лодки.

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