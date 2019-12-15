Стало известно о новом серьезном ЧП на месте затонувшей подлодки в Крыму

В Южной бухте аннексированного Севастополя, где затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, произошел разлив нефтепродуктов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как рассказал "врио губернатора города" Михаил Развожаев, комментарий которого распространила пресс-служба "правительства" города, работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены.

Корпус лодки пришвартован к причальной стенке, завтра его отправят на утилизацию. Ее проведут ускоренными темпами.

"Глава" Севастополя сообщил, что плавдок также будет поднят и утилизирован. Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет.

Как сообщал Апостроф, в оккупированном Россией Крыму в городе Севастополь установили конструкцию с иллюминацией в виде подводной лодки.