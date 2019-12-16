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На Донбассе тяжело ранен волонтер: подробности и фамилия

понедельник, 16 декабря 2019, 00:02
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В пятницу, 13 декабря, 30-летний волонтер из Луцка Андрей Мельничный получил травматическое повреждение, в результате которого ему ампутировали левую кисть руки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Волынские Новости.

Инцидент произошел вблизи села Бабах Тарама Мангушский района Донецкой области.

Волонтер Андрей Мельничный, 1989 года рождения, проживающий в Луцке, находясь рядом с деревней Бабах Тарама Донецкой области получил травматические повреждения. Его доставили в местную больницу №2, где медики были вынуждены ампутировать мужчине кисть левой руки.

Зато, очевидцы инцидента сообщают, что на трассе "Бердянск-Урзуф" у населенного пункта Бабах Тарама волонтер Андрей Минарський подобрал неизвестный предмет, который взорвался в руках.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о новом успехе на Донбассе .

Также танкисты ВСУ показали на Донбассе, как будут уничтожать врага.

Кроме того, в сети опубликовали впечатляющее видео с разведчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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