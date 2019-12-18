Появились новые яркие фотожабы на стычки под Радой из-за рынка земли

В интернете фотожабами высмеяли митинг под зданием Верховной Рады против продажи земли.

Об этом сообщает пользователь сети Александр Бабак в Facebook.

Смешные картинки сделали всего из нескольких фотографий. Однако на них изображены протестующие в интересных позах при стычках с полицией. На одном из снимков показана "схватка" полицейского и члена Нацкорпуса.

Напомним, под Верховной Радой утром 17 декабря во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли стычки и столкновениях протестующих с полицией, есть пострадавшие.

Как ранее сообщал "Апостроф", во время протестов под Верховной Радой в Киеве во вторник, 17 декабря, на улице Институтской, мужчине стало плохо, позже он скончался.