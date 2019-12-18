К стенам Рады начинают стягиваться протестующие: первые подробности и фото

В среду, 18 декабря, под стенами Верховной Рады продолжается митинг против продажи земли.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна".

Люди снова пришли на акцию протеста. В связи с этим вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией и Нацгвардией. Также там дежурят пожарные, взрывотехники и медики.

Как пишет пресс-служба полиции, второй день подряд работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий с массовым участием граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций.

Журналисты отмечают, что пока под зданием парламента спокойно. Там стоят около трехсот человек с флагами "Батькивщины", "Свободы" и профсозюзной символикой.

Как сообщал "Апостроф", в ходе столкновения между протестующими и правоохранителями 17 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве есть пострадавшие: в социальных сетях критически отнеслись к действиям полицейских.