"Слугу народа" назвали главным плагиатором 2019 года: список всех номинантов

Народный депутат из фракции "Слуга народа" и глава Комитета по вопросам науки, образования и инноваций Верховной Рады Сергей Бабак был признан "плагиатором 2019 года" по версии группы ученых "Диссергейт".

Об этом представители группы заявили в эфире телеканала I-UA.TV.

"История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда в нескольких группах в Facebook, где присутствуют ученые, появилась информация о плагиате в его публикации из работы российского студента. Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что Бабак и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты", - рассказывает Светлана Вовк, кандидат экономических наук.

Сергей Бабак был избран народным депутатом от президентской партии "Слуга народа" в 2019 года. Он шел на выборы 11 номером в списке как беспартийный.

Во время церемонии награждения победителей в номинации "Академическая нечестность 2019", организаторы назвали также других номинантов:

Константин Ващенко, государственный секретарь Министерства финансов за текстовые заимствования в докторской диссертации,

Петр Ющенко, брат третього президента Виктора Ющенко, за текстовые заимствования в докторской диссертации и имитацию исследования

Александр Яцына, заместитель директора Национального института рака, за текстовые заимствования в докторской диссертации и открытия "тазового дна".

Анна Фотина, за текстовые заимствования в докторской диссертации.

Полное видео церемонии:

Как ранее сообщал "Апостроф", весной 2019 года в сети произошел скандал из-за сюжета сериала "Слуга народа", который некоторые посчитали плагиатом книги с одноименным названием писателя Василия Рудика.