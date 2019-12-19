Накануне Нового года - дожди: синоптик огорчила украинцев прогнозом

На фоне потепления в Украине с начала следующей недели, 23 и 24 декабря, ожидаются дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут неплохие дожди", - написала она.

Что касается 20-го декабря, то, по словам синоптика, в Украине ожидается небольшое, которое к счастью, окажется временным, похолодание.

"В течение дня ожидается +2 +7 градусов, на юге и западе будет теплее, +5 +10 градусов. Снова в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода - антициклон. В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер", - добавила синоптик.

В Киеве в пятницу, 21 декабря, также похолодает, днем до +5 градусов, осадков в столице не предвидится.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как долго продлится теплая погода.