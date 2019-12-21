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Так и не признался: озвучен приговор подозреваемому в жестоком двойном убийстве

суббота, 21 декабря 2019, 23:56
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До конца своей жизни отсидит за решеткой 41-летний житель Херсонщины, который 6 лет назад убил свою сожительницу и ее малолетнюю дочь.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Мужчина более шести лет назад, 22 апреля 2013 года, в селе Правдино Белозерского района убил 27-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь. Накануне мужчина поссорился с сожительницей из-за невыплаченного кредита в 10 тыс гривен. Погибшая взяла эти деньги на собственные нужды, а его указала поручителем. Как говорят соседи, мужчина кричал и угрожал женщине убийством.

22 апреля преступник задушил женщину. Свидетелем преступления стал малолетний ребенок. Чтобы девочка не рассказала об увиденном, мужчина пять раз ударил ее ножом, а потом задушил. В дополнение 12 раз ударил палкой по голове. Тела бросил в багажник "Жигулей", вывез на окраину села и закопал.

Расследование продолжалось 5 лет. Подозреваемый не признавал своей вины и жаловался, что показания правоохранители выбивали из него силой. Это несмотря на то, что мужчина ранее уже отбывал наказание за убийство по неосторожности и был амнистирован в 2007 году. Работал на агрофирме. Имел семью.

Как уже информировал "Апостроф", 17 декабря в Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек.

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