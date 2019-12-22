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В Украине посреди декабря начали цвести подснежники: фото

воскресенье, 22 декабря 2019, 15:37
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В Новых Санжарах (Полтавская область) в середине декабря зацвели подснежники.

Соответствующее фото декабрьского первоцвета опубликовала Алина Деряга в Facebook.

"Вот такой подснежник зацвел у меня! 19 декабря 2019 года, подарок от Святого Николая", - написала она, порадовавшись весеннему цветку в зимний месяц.

На фото действительно можно увидеть подснежник, который зацвел, цветение которого чаще всего происходит ранней весной.

Как ранее сообщал "Апостроф", в феврале прошлого года среди зимы распустились цветы. Цветение первоцвета анкарского, который занесен в Красную книгу Украины, наблюдали в Херсонской области.

Кроме того, в январе пользователей сети взбудоражили фото "новогодних" цветов в Украине: при аномально теплой погоде распустились розы, ромашки, подснежники и одуванчики.

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