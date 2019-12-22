В Украине посреди декабря начали цвести подснежники: фото

В Новых Санжарах (Полтавская область) в середине декабря зацвели подснежники.
Соответствующее фото декабрьского первоцвета опубликовала Алина Деряга в Facebook.
"Вот такой подснежник зацвел у меня! 19 декабря 2019 года, подарок от Святого Николая", - написала она, порадовавшись весеннему цветку в зимний месяц.
На фото действительно можно увидеть подснежник, который зацвел, цветение которого чаще всего происходит ранней весной.
Как ранее сообщал "Апостроф", в феврале прошлого года среди зимы распустились цветы. Цветение первоцвета анкарского, который занесен в Красную книгу Украины, наблюдали в Херсонской области.
Кроме того, в январе пользователей сети взбудоражили фото "новогодних" цветов в Украине: при аномально теплой погоде распустились розы, ромашки, подснежники и одуванчики.