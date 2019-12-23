Tesla договорилась о строительстве нового завода в Европе: озвучены масштабные планы

Американская компания Tesla договорилась о строительстве своего завода в Германии.

Об этом сообщает основатель компании Илон Маск в Twitter.

"Все, Tesla наконец смогли договориться о купле земли для строительства Gigafactory 4 в Германии. Договор будет подписан после рождественских праздников. Строительство начнется в первой половине 2020. Цель - производство 500-750 тысяч Tesla Model Y в год", - написал он.

По данным издания Bild, такой план внесет масштабный вклад в борьбу с безработицей в Германии. Завод откроют в 40 км от Берлина в поселке Грюнхайде, и он станет первым европейским филиалом.

Отмечают, что население Грюнхайде, по последним данным, составляет около 8 тысяч человек. Это даже меньше, чем требуемое количество сотрудников будущего завода, о котором говорят представители администрации Tesla.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 года Макс представил новый нейротехнологический стартап Neuralink для облегчения передачи информации между человеком и компьютером.