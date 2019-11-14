Илон Маск собирается построить завод в Европе: детали грандиозного проекта

Американський предприниматель, инвестор, изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск будет строить в пригороде Берлина завод.

Об этом он написал в Twitter.

Завод Gigafactory 4 будет выпускать батареи, двигатели и электромобили, в частности Model Y.

Для Tesla это будет четвертое предприятие после гигафабрики в Неваде, завода по производству зарядных систем и электроники в Нью-Йорке и только что открывшегося завода в Шанхае.

В июле 2019 года Макс представил новый нейротехнологический стартап Neuralink для облегчения передачи информации между человеком и компьютером.

Ранее "Апостроф" уже информировал о том, что компания Илона Маска SpaceX 11 ноября при помощи ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников связи для миссии Starlink.