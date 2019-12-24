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Чехия попала в громкий скандал из-за "российского" Крыма: карта

вторник, 24 декабря 2019, 09:45
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В Чехии в Центре исследований геополитики и политической географии Пражского университета изобразили на карте оккупированный Крым тем же цветом, что и Российскую Федерацию, то есть признали его "российским".

Об этом свидетельствует сообщение центра в Facebook.

Отметим, что карту с "российским" Крымом разместили в исследовании по количеству потребления алкоголя в разных странах.

Фото: Инфографика Чешского университета с "российским" Крымом

Напомним, что в России появилась информация о том, что американская корпорация Apple - производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов - якобы признала аннексированный полуостров Крым российским.

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