Умирающая красота: в сети показали грустные фото новогодней елки в Крыму

В оккупированной Евпатории к Новому году нарядили украшениями елку, которая уже начала засыхать и осыпаться.

Фото опубликованы в Twitter на странице пользователя с ником RoksolanaToday&Крым25%.

"Столько лет она радовала горожан и гостей. Украшения на ней для меня выглядели будто бы кто-то гирлянду на умирающего натянул. Такое сложилось впечатление...Зачем украшали?...Непонятно... Убранство на ней выглядит как глумление над мертвым", - говорится в подписи к снимкам.

"И йолка не пережила гавань! Нарядили умирающую - сохнет она бедная", - отметили в соцсети.

Как сообщал "Апостроф", на Софийской площади в Киеве 19 декабря зажгли главную елку страны. Позже в сети появилось уникальное панорамное фото елки.

Ранее, готовясь к празднованию Рождества, американская семья обнаружила на своей елке настоящую живую сову, которая пряталась среди ветвей.