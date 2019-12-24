"Жара" до +14 и дожди: синоптики уточнили прогноз по Украине

Во вторник, 24 декабря, в Украине практически на всей территории страны ожидаются дожди.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, сильные осадки будут ожидаться от Закарпатской области до Днепропетровской и от Черниговской до Крыма, соответственно. В то же время сухо будет в Донецкой, Луганской и Харьковской области.

Температура в восточных, "сухих" областях будет в районе 4-7 градусов тепла. Аналогичной она будет на всей территории западной Украины и на севере. На юге тем временем будет теплее – до 10 градусов тепла.

При этом синоптики предупреждают, что одновременно в Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Львовской и Закарпатской области ожидаются потенциально опасные погодные условия, связанные с сильными дождями.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украину пришел циклон Ailton, который принес с собой дожди на всей территории страны, которые завершатся похолоданием.