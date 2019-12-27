Мокрый снег и дожди: синоптики уточнили прогноз на 27 декабря в Украине

В пятницу, 27 декабря, на всей территории Украины прогнозируют дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Мокрый снег обещают на Западе страны, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях. В других регионах пройдут дожди.

Температура воздуха днем составит +2...+4 градуса за Цельсием. На Юге и Востоке столбики термометров поднимутся до +4...+6 градусов. Ночью продержится такая же температура. Лишь в Закарпатской области будет холоднее - -1...+1 градус.

Как сообщал "Апостроф", на Новый год в Украине, с 31 декабря - 1 января, прогнозируют начало очередной волны потепления. При этом с 27-28 декабря, в пятницу и субботу, в большинстве областей Украины будет похолодание.