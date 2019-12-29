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Обмен экс-беркутовцев: активисты заблокировали автозаки под СИЗО в Киеве, фото и видео

воскресенье, 29 декабря 2019, 00:06
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Группа протестующих заблокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.

Об этом сообщает "5 канал".

Участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 выездов из изолятора. В свою очередь, спецназовцы собрались у нескольких выездов из СИЗО.

Также сообщается, что активисты не пропустили автозак, который хотел заехать на территорию СИЗО. Полицейские машины после этого заблокировали подъезд.

В то же время, есть информация о том, что полиция вывезла спецтранспортом из Киевского апелляционного суда двух экс-беркутовцев, которые до решения суда в субботу не были под стражей.

Как ранее сообщал "Апостроф", Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

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