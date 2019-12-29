Обмен экс-беркутовцев: активисты заблокировали автозаки под СИЗО в Киеве, фото и видео

Группа протестующих заблокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.

Об этом сообщает "5 канал".

Участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 выездов из изолятора. В свою очередь, спецназовцы собрались у нескольких выездов из СИЗО.

Также сообщается, что активисты не пропустили автозак, который хотел заехать на территорию СИЗО. Полицейские машины после этого заблокировали подъезд.

В то же время, есть информация о том, что полиция вывезла спецтранспортом из Киевского апелляционного суда двух экс-беркутовцев, которые до решения суда в субботу не были под стражей.

«Кого везете?» — активісти блокують виїзд автозаків із Лукянівського СІЗО. Сьогодні суд може змінити запобіжний захід ексберкутівцям, яких звинувачують у вбивстві 48 людей на Інститутській у лютому 2014 pic.twitter.com/coeJglKiSq — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Как ранее сообщал "Апостроф", Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.