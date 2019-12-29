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Уже с 1 января: названы города, где тарифы на тепло снизят на 30%

воскресенье, 29 декабря 2019, 11:13
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Согласно решению Кабинета министров с нового года тарифы на тепло снизятся для жителей Киева и еще 19 городов.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы украинского правительства, сумма в платежках должна уменьшиться до 30%.

"Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев - жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках!" - сказано в сообщении премьер-министра.

Алексей Гончарук посетовал на то, что не везде местные власти пересмотрели тарифы и призвал их оперативно осуществить все необходимое, чтобы стоимость услуг отопления снизилась уже с первого месяца 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцам объяснили, в каком случае они могут не платить за коммуналку.

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