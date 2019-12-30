RU  UA  EN

понедельник, 30 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 декабря

08:36
Что-то пошло не так? Сеть взбудоражила странная деталь на Шулявском мосту в Киеве, фото
08:12
В Украине поймали вооруженную банду, совершавшую налеты на дома: фото
07:32
Сдавал кровь для боевиков ДНР и писал Зеленскому: всплыли интересные данные об одном из освобожденных пленных
07:17
Машина сгорела дотла: на трассе под Киевом произошло жуткое ДТП, фото и видео
07:00
Салат с креветками и кукурузой: простой рецепт для праздничного стола
06:55
На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР с позывным "Шах": фото
06:30
Гороскоп на 30 декабря: Весы встретятся со своими проблемами, а Скорпионов ждет негативное влияние
06:20
Мороз до -7 и солнце: синоптики уточнили прогноз на 30 декабря
05:05
В NASA показали невероятное фото "праздничной елки" в космосе
03:10
"Икра" гречневая и не только: появилась меткая фотожаба об эконом-варианте блюд на Новый год
02:05
Кто имеет право выйти на пенсию в 2020 году и что для этого нужно: главные правила
01:15
Ученые спрогнозировали мощный взрыв звезды в небе: когда он произойдет
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сдавал кровь для боевиков ДНР и писал Зеленскому: всплыли интересные данные об одном из освобожденных пленных

понедельник, 30 декабря 2019, 07:32
переглянути новину українською

В ходе обмена пленными между Украиной и боевиками так называемой ДНР был освобожден в том числе бывший "глава районной администрации Макеевки" Василий Савин, который сдавал кровь для боевиков и был арестован ими же.

Об этом сообщает в Facebook журналист Иван Жеведь.

По его словам, Савин до войны был известен в Донецкой области своими резкими переходами из одной политической силы в другую. Он был главой Комсомола Украины, потом перешел в Социалистическую партию Александра Мороза, баллотировался кандидатом от "Блок Лазаренко", ПСПУ Натальи Витренко и возглавлял в Макеевке местное отделение "Батькивщины".

"В начале 2015 года "ДНР" назначила его председателем "Центрально-городской районной администрации" Макеевки. Сдавал кровь для "защитников ДНР". Весной того же года, "МГБ" ДНР" уже обвинили его в подготовке к "захвату власти"". Из тюрьмы писал письма президентам Украины Петру Порошенко (июль 2018) и Владимиру Зеленскому (октябрь 2019-му). В письме к Порошенко, он, в частности, убеждал, что познакомился с ним лично 2000 году и с тех пор много раз с ним встречался. в письме к Зеленскому Савин назвал действующего гаранта "отцом". Затем проходила информация, что он создал ячейку "Слуги народа" в тюрьме", – пишет журналист.

Детальнее о предновогоднем обмене пленными читайте в материале "Апострофа": Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных

Процесс завершен: все подробности, фото и видео обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

Новый год со снегом: какие сюрпризы готовит погода на ближайшие дни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: