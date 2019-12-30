Сдавал кровь для боевиков ДНР и писал Зеленскому: всплыли интересные данные об одном из освобожденных пленных

В ходе обмена пленными между Украиной и боевиками так называемой ДНР был освобожден в том числе бывший "глава районной администрации Макеевки" Василий Савин, который сдавал кровь для боевиков и был арестован ими же.

Об этом сообщает в Facebook журналист Иван Жеведь.

По его словам, Савин до войны был известен в Донецкой области своими резкими переходами из одной политической силы в другую. Он был главой Комсомола Украины, потом перешел в Социалистическую партию Александра Мороза, баллотировался кандидатом от "Блок Лазаренко", ПСПУ Натальи Витренко и возглавлял в Макеевке местное отделение "Батькивщины".

"В начале 2015 года "ДНР" назначила его председателем "Центрально-городской районной администрации" Макеевки. Сдавал кровь для "защитников ДНР". Весной того же года, "МГБ" ДНР" уже обвинили его в подготовке к "захвату власти"". Из тюрьмы писал письма президентам Украины Петру Порошенко (июль 2018) и Владимиру Зеленскому (октябрь 2019-му). В письме к Порошенко, он, в частности, убеждал, что познакомился с ним лично 2000 году и с тех пор много раз с ним встречался. в письме к Зеленскому Савин назвал действующего гаранта "отцом". Затем проходила информация, что он создал ячейку "Слуги народа" в тюрьме", – пишет журналист.

Детальнее о предновогоднем обмене пленными читайте в материале "Апострофа": Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы.