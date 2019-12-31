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Проявил ловкость и стал звездой: сеть повеселило видео с псом, играющим в "Дженгу"

вторник, 31 декабря 2019, 02:10
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В интернете огромную популярность получил ролик, в котором собака играет в популярную игру “Дженгу”, аккуратно вытаскивая брусок за бруском из башни.

Потешного пса показали на видео, которое было опубликовано в Twitter.

На опубликованном видео видно, как собака породы бордер-колли играет со своей хозяйкой в настольную игру. Когда наступает очередь животного, собака аккуратно приближается к башне и вытаскивает один брусок из нее.

По состоянию на 30 декабря за мастерством потешного пса понаблюдали свыше семи миллионов человек. В сети также оставляют лестные комментарии смекалистой собаке.

Напомним, что котенок по имени Бейби Йода, которого прохожие подобрали на одной из улиц Каннаполиса в штате Северная Каролина (США), стал звездой интернета.

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