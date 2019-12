Проявил ловкость и стал звездой: сеть повеселило видео с псом, играющим в "Дженгу"

В интернете огромную популярность получил ролик, в котором собака играет в популярную игру “Дженгу”, аккуратно вытаскивая брусок за бруском из башни.

Потешного пса показали на видео, которое было опубликовано в Twitter.

На опубликованном видео видно, как собака породы бордер-колли играет со своей хозяйкой в настольную игру. Когда наступает очередь животного, собака аккуратно приближается к башне и вытаскивает один брусок из нее.

По состоянию на 30 декабря за мастерством потешного пса понаблюдали свыше семи миллионов человек. В сети также оставляют лестные комментарии смекалистой собаке.

If you think you’ve seen it all...



Dog is playing Jenga! pic.twitter.com/TmkxKCI1aM