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Пытала и расстреливала пленных: всплыли жуткие детали о россиянке, которую передали боевикам ЛДНР

вторник, 31 декабря 2019, 11:29
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Среди участников большого обмена пленными, который состоялся 29 декабря под Горловкой (Донецкая область), была замечена гражданка России Лариса Чубарова, известная среди боевиков ДНР под кличкой Тереза.

Как сообщила на своей странице в Facebook журналист Елена Сорока, наемница занималась пытками и расстреливала украинских бойцов.

По ее словам, украинские военные, которые побывали в застенках группировки ДНР, называли Терезу волком в овечьей шкуре. Журналистка процитировала показания одного из добровольцев во время судебного процесса по делу Ларисы Чубаровой.

"Я ее запомнил по вот этому выражению - знаете, как мама, как психолог, спокойно так: "Вытрите, ну, что вы, мужчина!". Кровь там вытирала, я думал, может, спасать пришла!.. Достала пистолет, у нее кобура была, достала пистолет и выстрелила ему (втором украинскому военному) в бедро, он упал, и пошел второй выстрел, я так думаю, где-то в шею, потому что он больше не двигался. Второму парню из Нацгвардиы или "правосеков" - дала по уху рукояткой и выстрелила в него раз, два, три, четыре, пять, да, пять раз в область паха, а потом в голову, я уже не могу точно говорить, но они больше не двигались", - цитирует показания украинского бойца на суде журналистка.

Решением суда Ларису Чубарову признали виновной в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность Украины. По приговору она должна была отбывать наказание в виде лишения свободы на 11 лет.

С подробностями обмена и списками освобожденных украинцев можно ознакомиться в материале Апострофа: Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных

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Процесс завершен: все подробности, фото и видео обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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