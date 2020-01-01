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Оригинальные поздравления с наступившим Новым годом 2020

среда, 01 января 2020, 00:11
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В новогоднюю ночь хочется поздравить близких людей, поднять им настроение и напомнить о том, как много они значат для нас. А сделать это можно с помощью искренних слов, которые будут исходить от самого сердца.

"Апостроф" собрал теплые и оригинальные поздравления с Новым годом 2020, которые можно отправить в сообщении или произнести за праздничным столом.

С Новым годом! Желаю быть чудом весь чудесный год, желаю снегопада денег и вьюги удачи, вихря счастья и бурана любви. Пусть этот год будет суперским и мега-крутым, а в нем пусть будет и драйв, и кайф, и роскошь.

***

Помните в подростковом возрасте уже все знали, что борода у Деда Мороза ненастоящая, поэтому всем хотелось ее стянуть с него. Так вот желаю всем вам, чтобы в вашей жизни была только эта фейковая борода, а все остальное настоящее, искреннее.

***

Искренне, от всего сердца поздравляю с чудесными новогодними праздниками. Хочу, чтобы все ваши мечты стали реальными, жизнь – идеальной, достаток – весомым! Желаю, чтобы в Новом году было много счастливых светлых дней, чтобы близкие любили и радовали, здоровье крепчало, богатство прибывало, радость переполняла, а любовь окрыляла!

***

У новогоднего праздника есть одна особенность – исполнять желания, воплощать в жизнь мечты! Загадывайте поскорее! Здоровья вам, побольше тепла, доброты, заботы, внимания, стабильных и высоких доходов! С Новым годом!

***

Под знаком Крысы этот год встречайте.
Пусть Крыса вам удачу принесет!
Она всегда имеет норку - знайте,
И в шубке натуральной круглый год.

***

Новый год наступит скоро,
Праздник в дверь уже стучится,
"Шубу" ставь, режь "оливье",
А то Крыса огорчится.

***

Желаем лопату приобрести,
Чтоб ею большие деньги грести!
Чтоб в новом году доход умножался,
И ваш кошелек поплотнее набивался!

***

Крыса зубы наточила,
Чтобы беды все прогнать,
Чтоб весь год нам классно было,
Чтобы всем нам процветать!

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