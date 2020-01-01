Оригинальные поздравления с наступившим Новым годом 2020

В новогоднюю ночь хочется поздравить близких людей, поднять им настроение и напомнить о том, как много они значат для нас. А сделать это можно с помощью искренних слов, которые будут исходить от самого сердца.



"Апостроф" собрал теплые и оригинальные поздравления с Новым годом 2020, которые можно отправить в сообщении или произнести за праздничным столом.



С Новым годом! Желаю быть чудом весь чудесный год, желаю снегопада денег и вьюги удачи, вихря счастья и бурана любви. Пусть этот год будет суперским и мега-крутым, а в нем пусть будет и драйв, и кайф, и роскошь.

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Помните в подростковом возрасте уже все знали, что борода у Деда Мороза ненастоящая, поэтому всем хотелось ее стянуть с него. Так вот желаю всем вам, чтобы в вашей жизни была только эта фейковая борода, а все остальное настоящее, искреннее.

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Искренне, от всего сердца поздравляю с чудесными новогодними праздниками. Хочу, чтобы все ваши мечты стали реальными, жизнь – идеальной, достаток – весомым! Желаю, чтобы в Новом году было много счастливых светлых дней, чтобы близкие любили и радовали, здоровье крепчало, богатство прибывало, радость переполняла, а любовь окрыляла!

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У новогоднего праздника есть одна особенность – исполнять желания, воплощать в жизнь мечты! Загадывайте поскорее! Здоровья вам, побольше тепла, доброты, заботы, внимания, стабильных и высоких доходов! С Новым годом!

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Под знаком Крысы этот год встречайте.

Пусть Крыса вам удачу принесет!

Она всегда имеет норку - знайте,

И в шубке натуральной круглый год.

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Новый год наступит скоро,

Праздник в дверь уже стучится,

"Шубу" ставь, режь "оливье",

А то Крыса огорчится.

***

Желаем лопату приобрести,

Чтоб ею большие деньги грести!

Чтоб в новом году доход умножался,

И ваш кошелек поплотнее набивался!

***

Крыса зубы наточила,

Чтобы беды все прогнать,

Чтоб весь год нам классно было,

Чтобы всем нам процветать!