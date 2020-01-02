Что слушали и смотрели в оккупации на Новый год: жители Донецка дали неожиданный ответ

Жителям оккупированного Донбасса так надоели российские низкосортные новогодние шоу с попсовыми певцами, что в новогоднюю ночь в интернете они искали трансляции выступлений украинских артистов и с удовольствие их слушали.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Мы прошлись по каналам нашего (имеется в виду телевидение самопровозглашенной ДНР и российский эфир- ред.) кабельного – и ужаснулись. На манеже уже сколько десятилетий все те же: Пугачева, Ротару, Газманов, Лещенко, Киркоров, группа "Любэ". Престарелые звезды развлекают молодежь? Ну это чересчур! Нашли своих артистов, украинских в интернете, потом просто на музыку переключились. Но смотреть московское действо по ТВ – ни за что!", - рассказала жительница Макеевки Галина.

"Слушали музыку и подняли бокалы под сигналы точного времени. Не хотели лишних разборок, кто тут за кого голосовал и вообще. Потом уже 1 января посмотрели, что сказал Зеленский, Порошенко, глянули мельком на Путина, - и поняли что ничего не потеряли", - сказал дончанин, который попросил в целях безопасности не называть свою фамилию.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 31 декабря в разных странах мира ярко встретили Новый год 2020. На главных площадях собирались тысячи людей, которые ждали боя курантов и запуска праздничных салютов, а новогоднее настроение