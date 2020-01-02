RU  UA  EN

четверг, 2 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 января

20:17
Британское издание попало в скандал из-за Крыма: опубликовано фото
19:38
Что слушали и смотрели в оккупации на Новый год: жители Донецка дали неожиданный ответ
19:28
Каким будет год Металлической крысы: 5 громких предсказаний на 2020-й
19:07
Скованные одной цепью: известный карикатурист метко изобразил 2020 год в России
18:34
Новые правила выхода на пенсию в Украине: инструкция по стажу на ближайшие годы
18:02
На новогоднем шоу в России унизили Зеленского, пригласив его двойника: видео и реакция сети
17:31
Супермодель Наталья Водянова выходит замуж: кто стал избранником многодетной матери
17:07
Авиакатастрофа в Казахстане: появилось видео момента крушения самолета
16:53
Под Одессой мужчина погиб страшной смертью на озере на Новый год
16:31
В Киеве водитель устроил дрифт на дороге и влетел в столб: фото
16:24
Под Николаевом на ходу загорелся пассажирский поезд: фото и видео
16:05
В новогодней речи Зеленского заметили интересную деталь: сеть взбудоражили подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что слушали и смотрели в оккупации на Новый год: жители Донецка дали неожиданный ответ

четверг, 02 января 2020, 19:38
переглянути новину українською

Жителям оккупированного Донбасса так надоели российские низкосортные новогодние шоу с попсовыми певцами, что в новогоднюю ночь в интернете они искали трансляции выступлений украинских артистов и с удовольствие их слушали.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Мы прошлись по каналам нашего (имеется в виду телевидение самопровозглашенной ДНР и российский эфир- ред.) кабельного – и ужаснулись. На манеже уже сколько десятилетий все те же: Пугачева, Ротару, Газманов, Лещенко, Киркоров, группа "Любэ". Престарелые звезды развлекают молодежь? Ну это чересчур! Нашли своих артистов, украинских в интернете, потом просто на музыку переключились. Но смотреть московское действо по ТВ – ни за что!", - рассказала жительница Макеевки Галина.

"Слушали музыку и подняли бокалы под сигналы точного времени. Не хотели лишних разборок, кто тут за кого голосовал и вообще. Потом уже 1 января посмотрели, что сказал Зеленский, Порошенко, глянули мельком на Путина, - и поняли что ничего не потеряли", - сказал дончанин, который попросил в целях безопасности не называть свою фамилию.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 31 декабря в разных странах мира ярко встретили Новый год 2020. На главных площадях собирались тысячи людей, которые ждали боя курантов и запуска праздничных салютов, а новогоднее настроение

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: