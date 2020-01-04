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Первый завод Tesla в Европе: стали известны подробности о строительстве гигафабрики

суббота, 04 января 2020, 22:30
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Американская компания Илона Маска Tesla планирует запустить производство на своем автозаводе рядом с Берлином (Германия) в 2021 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание DW.

"Американский производитель электромобилей компания Tesla планирует выпускать ежегодно на гигафабрике близ Берлина около 500 тысяч электрокаров. Это следует из сообщения управления по вопросам защиты окружающей среды федеральной земли Бранденбург, опубликованного вечером в пятницу, 3 января, в официальном бюллетене земельного правительства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что публикация данного сообщения дала старт процедуре строительства. На заводе будут производить Model 3 и Model Y. Начало производства уже запланировано на 2021 год.

"К производственным мощностям вблизи немецкой столицы войдут и цеха по изготовлению аккумуляторов для электромобилей, электродвигателей, а также цех по сборке электромобилей. К автозаводскому комплексу будут принадлежать малярно-лакировочный, литейный цех, а также цеха по изготовлению ходовой и сидений для электрокаров и т.п.", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 года Макс представил новый нейротехнологический стартап Neuralink для облегчения передачи информации между человеком и компьютером.

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