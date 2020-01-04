Суд отпустил подозреваемых в убийстве сына депутата в Киеве

В пятницу, 3 января, Печерский райсуд столицы выпустил на волю трех членов банды Юсупа Абуева который обоснованно подозревается в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в результате которого погиб его трехлетний сын Александр.

Об этом написал экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.

"Банда во главе с Абуевым занималась рэкетом, разбоем и вымогательством! Члены банды Абуева среди которых два бывших работника полиции и гражданин РФ Гелани Умарович Межиев, были задержаны за вымогательство с применением силы и получения денежных средств из семьи депутата Киевского городского совета Алексея Новикова" , - пишет он.

Освободил из-под стражи подозреваемых одиозный судья Печерского райсуда столицы Владимир Карабань.

"Освобождал несмотря на то, что глава банды Юсуп Абуев которого кроме бандитизма обоснованно подозревают в организации заказного убийства, вместе с несколькими подельниками скрывается от украинского правосудия! Освобождал несмотря на то, что гражданин РФ Межиев с ножом у горла требовал от потерпевших деньги" - обратил внимание Мосийчук.

Он отмечает, что отец Межиева прямо говорит, что освобождение сына под ночной домашний арест обошлось ему в 100 000 $.

"Мы абсолютно не утверждаем, что эти деньги взял судья Карабань но нам точно известно какой коллега-судья из того же Печерского суда заходил к нему и просил об освобождении бандитов", - написал экс-нардеп.

Напомним, подробнее о нападении читайте в материале "Апострофа": Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто Вячеслав Соболев и за что его хотели убить .