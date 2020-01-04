RU  UA  EN

суббота, 4 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 января

13:03
Уволен главный военный прокурор Украины
12:55
В Киеве живодер привязал к дереву мертвую собачку: опубликовано фото
12:38
В Багдаде масса людей пришли на похороны генерала Сулеймани: фото и видео
12:06
Елизавета II и три главных наследника: британская королевская семья представила новый портрет
12:02
Под Ровно произошло масштабное ДТП с жертвами: опубликованы фото и видео
11:59
На Новый год одесситка избила скалкой до смерти бывшего мужа: видео
11:17
Новогодние "приключения" в Киеве: пьяная сотрудница полиции с мужем напала на патрульных
11:16
На Волыни страшной смертью погибла курсантка университета МВД
10:38
Сети позабавила выдача боевикам по обмену известного "бандеровца": фото
10:37
Под Житомиром вычислили малолетнего живодера, пытавшего животное: фото и видео
10:04
47-летняя Кэмерон Диас сообщила о рождении своего первого ребенка
09:30
Польша и Израиль высказались по поводу Бандеры: в чем суть их претензии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уволен главный военный прокурор Украины

суббота, 04 января 2020, 13:03
переглянути новину українською

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка принял решение об увольнении Виктора Чумака с должности главного военного прокурора. При этом он получил новую должность в Офисе генерального прокурора.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на агентство "Українські Новини", об этом сообщил источник в ведомстве.

Собеседник рассказал, что отныне Чумак будет занимать должность заместителя генерального прокурора. Указ об этом был подписан еще 2 января.

При этом других подробностей назначения в данный момент не сообщается. Также ситуацию не комментировали сами Рябошапка и Чумак.

Напомним, что 2 января начал свою работу Офис генерального прокурора Украины, закон о реформировании органов прокуратуры подписал президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: