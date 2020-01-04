Уволен главный военный прокурор Украины

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка принял решение об увольнении Виктора Чумака с должности главного военного прокурора. При этом он получил новую должность в Офисе генерального прокурора.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на агентство "Українські Новини", об этом сообщил источник в ведомстве.

Собеседник рассказал, что отныне Чумак будет занимать должность заместителя генерального прокурора. Указ об этом был подписан еще 2 января.

При этом других подробностей назначения в данный момент не сообщается. Также ситуацию не комментировали сами Рябошапка и Чумак.

Напомним, что 2 января начал свою работу Офис генерального прокурора Украины, закон о реформировании органов прокуратуры подписал президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября.