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Есть два странных момента: авиаэксперт детально проанализировал крушение самолета МАУ в Иране, фото

четверг, 09 января 2020, 14:43
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Анализ фотоснимка с высоты птичьего полета области выпадения обломков украинского самолета, разбившегося в ночь на 8 января под Тегераном (Иран), указывает на его неуправляемое падение под значительным углом.

На странные подробности авиакатастрофы обратил внимание бывший сотрудник конструкторского бюро "Сухого" Вадим Лукашевич, опубликовав фото на своей Facebook-странице.

По словам авиаэксперта, отсутствие ярко выраженного кратера или борозды на грунте, а также крупных фрагментов конструкции самолета свидетельствует об очень мощном взрыве уже в самом начале касания земли, когда корпус самолета не успел углубиться в землю. Вадим Лукашевич считает, что случиться это могло из-за детонации топлива или его паров в топливных баках, то есть в кессоне крыла.

"Обратите внимание, что есть пролом в первом заборе, но его уже нет во втором - т.е. удар самолета о землю был не по касательной, а со значительным углом (не менее 20-25 градусов), при этом взрыв разорвал самолет в клочья, которые, будучи подброшенными в воздух, еще какое-то время летели (и выпадали далее) в направлении полета, перелетая последующие заграждения", - заметил эксперт.

Кроме того, Вадим Лукашевич обратил внимание на то, что конечная траектория движения самолета была в направлении аэропорта, но перпендикулярно взлетно-посадочной полосе. "Это значит, что управляемого никакого захода на посадку не было, и тем более экипаж не пытался отвести самолет от жилых домов", - считает эксперт.

По его мнению, на конечном участке траектории самолет уже вряд ли был управляем. "Возможно, была попытка просто посадить самолет на ровную поверхность (по аналогии с "посадкой в кукурузу"), которую экипаж видел без каких-либо ориентиров (это окраина, поля и огороды без ночного освещения)", - добавил Вадим Лукашевич.

Также по его словам, расшифровка бортовых самописцев ставит новые вопросы, а не отвечает на существующие.

"Какая связь между потерей связи и последующим пожаром? Что же там все-таки горело - фюзеляж или двигатель? Двигатель гореть может, но горящий фюзеляж - это уже ближе к теракту… В общем, вы вышли из дома и обнаружили, что забыли дома мобильник, а потом вас находят с проломленной головой", - заключил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", самолет украинской авиакомпании МАУ, разбившийся в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

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