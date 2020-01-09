Собирался вернуться назад: в Иране обнародовали первый отчет по крушению самолета МАУ

Самолет МАУ, разбившийся в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.
Об этом стало известно из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана.
По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.
В отчете также отмечается, что "после столкновения с землей произошел взрыв".
Кроме того, согласно отчету, экипаж самолета не сообщал о каких-либо необычных обстоятельствах во время полета.
Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.