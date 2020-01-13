Туман, солнце и кучи снега: появилось яркое фото из украинских Карпат

В понедельник, 13 января, в украинской части Карпат наблюдалась солнечная погода и небольшой мороз.

Об этом говорится в публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Отмечается, что на горной вершине Поп Иван, в частности, было около -9 градусов С и умеренный ветер с запада.

"По состоянию на 9:00 13.01.2020 в г. Поп Иван Черногорский с температурой -9 градусов С, облачно с прояснениями, ветер западный 3 м/с", - указано в публикации.

В то же время, под публикацией пользователи отметили приятную "весеннюю" погоду в Киеве, которая сильно контрастирует с погодой в Карпатах.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что в ближайшие дни в Украину придет новая волна потепления - на большей части страны установится сухая, облачная погода, без осадков.