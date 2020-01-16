Настоящий "ажиотаж": сети повеселили новые данные про поезд из России в Крым

Российские оккупанты, которые запустили первый поезд из Москвы в оккупированный Крым, что проезжает по новому железнодорожному мосту через Керченский пролив, изменили расписание движения состава.

Об этом сообщают местные СМИ.

Если изначально поезд ходил каждый день, то теперь, начиная с 15 января, только через день. При этом, время в пути не изменится и составит 43 часа.

"Так, с 15 января поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь ходит через день, а из Севастополя в Санкт-Петербург перейдет на режим работы "через день" в пятницу, 17 января", - пишет одно из изданий.

В сети тут же высмеяли изменение режима движения поезда.

"Поездатый поезд-скреповоз по мосту будет теперь ходить не каждый день, как обещалось, а ЧЕРЕЗ день из Петербурга в Севастополь. По причине ОТСУТСТВИЯ желающих на поездатом поезде катиться в сакральный Крым", - написал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

Ранее "Апостроф" сообщал, что начальник первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь через Керченский пролив Александр Калеущенко опоздал на отправление из-за торжественной части, однако в состав все-таки попал.

Напомним, что в Европейском союзе (ЕС) считают, что открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.