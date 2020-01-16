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Под Одессой произошла страшная трагедия с ребенком из-за алкоголя

четверг, 16 января 2020, 14:52
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Фото: Politeka.net

В Балтском районе Одесской области 10-летняя девочка случайно выпила водку и впала в алкогольную кому.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Одесской области.

15 января родители ребенка праздновали дома вместе с приглашенными гостями. Мать вышла в другую комнату, а девочка взяла стакан с водкой и выпила. Когда поднималась по лестнице на второй этаж двухъярусной кровати, то потеряла сознание и упала.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Балтской районной больницы. Впоследствии перевели в детское отделение. С родителями правоохранители провели профилактическую работу. Мать пострадавшего ребенка привлекли к ответственности по ч.1 ст.184 КУоАП - невыполнение родительских обязанностей.

Как ранее сообщал "Апостроф", 2 января, в больнице Запорожье умерли двое детей, которые отравились дымом во время пожара.

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