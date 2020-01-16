Повышение пенсий в марте и июне: украинцам рассказали, чего ждать

В 2020 году в Украине дважды увеличится размер минимальной пенсии, в целом прибавка за год составит 131 гривну.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "НВ".

Как известно, с 1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4.5%) и составит 1 712 гривен. Следующее прибавка намечена на 1 декабря, когда ее размер увеличат еще на 57 грн (3,3%). Таким образом за год прибавка к минимальной пенсии составит 131 грн.

"Более существенную прибавку пенсионеры могут получить в результате индексации пенсий в марте, которая составит до 15%. Индексация предполагает изменение размера пенсий, в зависимости от роста заработной платы и инфляции, для сохранения покупательной способности пенсий", - утверждает автор издания, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

Однако, по мнению эксперта, несмотря на стремительное снижение инфляции до 4,1% в 2019 году, высокие темпы роста заработной платы за предшествующие три года нивелируют рост цен. Как утверждает Овчаренко, эти изменения помогут увеличить среднюю пенсии до 3 500 тысяч гривен. Но этого явно недостаточно для достижения коэффициента замещения (отношения размера пенсии к заработной плате) не менее 40%.

Как сообщал "Апостроф", cтало известно о нововведениях в выплатах для пенсионеров, а также о сюрпризах для людей, которые в будущем выйдут на пенсию.