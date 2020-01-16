RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 января

16:15
Брэд Питт снялся в стильной фотосессии: стать неотразимым ему помогли стилисты бывшей жены
14:47
Это элемент шоу: Тищенко интересно высказался о скандале с "пленками" Гончарука, видео
14:45
На сколько выросли зарплаты нардепов в Украине: озвучена точная сумма
14:43
Фигурант дела о хищениях получил топ-должность в облэнерго с подачи главы ФГИ Сенниченко: расследование СМИ
14:30
Молодая невеста Виктора Павлика показала свадебное платье - пара даже определилась с датой
14:18
Может лишиться должности: глава Харьковской ОГА Кучер попал в скандал из-за подделки документов и связей с ОПЗЖ
14:14
Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Доме Таргариенов
13:59
Настя Каменских показала свое утро в любимой Мексике, и фаны назвали его идеальным: фото
13:45
В "Слуга народа" сделали важное заявление по судьбе Гончарука после скандала с "пленками"
13:26
Многие артисты не выдерживают этого: подруга Мурата Насырова назвала причину его смерти спустя 12 лет
13:10
Каждая влюбленная пара должна это сделать: Лилия Ребрик с мужем впервые за 8 лет отправились на отдых без детей
12:56
Теперь блондинка: соблазнительная Ким Кардашьян удивила соцсети новым имиджем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Повышение пенсий в марте и июне: украинцам рассказали, чего ждать

четверг, 16 января 2020, 15:33
переглянути новину українською
Фото: 24tv.ua

В 2020 году в Украине дважды увеличится размер минимальной пенсии, в целом прибавка за год составит 131 гривну.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "НВ".

Как известно, с 1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4.5%) и составит 1 712 гривен. Следующее прибавка намечена на 1 декабря, когда ее размер увеличат еще на 57 грн (3,3%). Таким образом за год прибавка к минимальной пенсии составит 131 грн.

"Более существенную прибавку пенсионеры могут получить в результате индексации пенсий в марте, которая составит до 15%. Индексация предполагает изменение размера пенсий, в зависимости от роста заработной платы и инфляции, для сохранения покупательной способности пенсий", - утверждает автор издания, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

Однако, по мнению эксперта, несмотря на стремительное снижение инфляции до 4,1% в 2019 году, высокие темпы роста заработной платы за предшествующие три года нивелируют рост цен. Как утверждает Овчаренко, эти изменения помогут увеличить среднюю пенсии до 3 500 тысяч гривен. Но этого явно недостаточно для достижения коэффициента замещения (отношения размера пенсии к заработной плате) не менее 40%.

Как сообщал "Апостроф", cтало известно о нововведениях в выплатах для пенсионеров, а также о сюрпризах для людей, которые в будущем выйдут на пенсию.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ

Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе

Карточный домик турбо­легализации игорки: под кого спешат депутаты

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: