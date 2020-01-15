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Подснежники в январе или Сказка про 12 месяцев в реальности: опубликовано фото

среда, 15 января 2020, 19:13
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Из-за аномально теплой для января погоды в Киеве, словно в сказке про 12 месяцев, расцвели подснежники.

Яркое фото пышного букета весенних цветов опубликовано в соцсети Facebook.

На снимке видно, как высоко над поверхностью опавших листьев пробились стебли цветов. Цветки растения еще в бутонах, но уже вот-вот готовы раскрыться.

Напомним, ранее в сети уже появлялись снимки необычной природной аномалии. В середине января начали распускаться подснежники, хотя традиционно эти цветы можно увидеть лишь ранней весной.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в этом году из-за плюсовой температуры в январе расцвело плодовое дерево. И это не первый случай, когда из-за плюсовой температуры этой зимой деревья "перепутали" сезоны. В Одессе на днях расцвели абрикосы. А В Кривом Роге и Днепре цветут сакуры.

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