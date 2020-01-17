RU  UA  EN

пятница, 17 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 января

17:56
В Киеве возникли неожиданные проблемы со строительством метро на Виноградарь: подробности
17:52
В Украине распространяется смертельно опасный грипп: стало известно о новых жертвах
17:40
Илон Маск раскрыл впечатляющие планы по покорению Марса
17:35
Разведенный Владимир Остапчук рассказал, как общается с детьми после расставания c женой
17:27
В сети рассказали об опасном преступнике, который нападает на людей под Киевом: опубликовано фото
17:20
Один из главных холостяков страны сделал предложение девушке - разве она могла ему отказать?
17:00
Скоро в армию: в сети показали забавный разговор с фанаткой "Слуги народа" про призыв 18-летних
16:58
Праздники закончились: в центре Киева изменили схему движения
16:56
Сколько бойцов Украина потеряла на Донбассе: названа цифра за год
16:30
Олю Полякову поздравляют с днем рождения, но реальный возраст певицы - большая загадка
16:11
Канадцы примут принца Гарри и Меган Маркл с одним условием: паре придется платить за все самим
15:59
В Украине презентовали законопроект "о цензуре": за что хотят сажать журналистов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скоро в армию: в сети показали забавный разговор с фанаткой "Слуги народа" про призыв 18-летних

пятница, 17 января 2020, 17:00
переглянути новину українською

В сети появился забавный разговор с фанаткой "Слуги народа" о призыве 18-летних в армию в Украине.

Соответствующая публикация появилась в Facebook пользователя Натальи Биховець.

"Я была бы не я, если бы не сделала этого. Следовательно, от создателей "циничной с*чки" по уменьшению возраста призывников на срочную службу в армию Украинской. Какие они нервные", - написала она.

Она опубликовала скриншоты переписки со знакомой относительно призыва.


Как сообщал "Апостроф", ранее военный эксперт и блоггер Алексей Арестович отмены срочной службы в Украине назвал главным промахом президента Владимира Зеленского и его команды.

Напомним, что в прошлом году, в ночь на 14 октября, в Тернополе сотрудники военкомата в разных местах города задерживали молодых мужчин: утром у здания военкомата собрались родители задержанных с адвокатами.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Нация игроманов: что ждет украинцев на примере ситуации в Австралии

Украина имеет одну из самых мощных армий в Европе и фактически готова вступать в НАТО

Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: