Скоро в армию: в сети показали забавный разговор с фанаткой "Слуги народа" про призыв 18-летних

В сети появился забавный разговор с фанаткой "Слуги народа" о призыве 18-летних в армию в Украине.

Соответствующая публикация появилась в Facebook пользователя Натальи Биховець.

"Я была бы не я, если бы не сделала этого. Следовательно, от создателей "циничной с*чки" по уменьшению возраста призывников на срочную службу в армию Украинской. Какие они нервные", - написала она.

Она опубликовала скриншоты переписки со знакомой относительно призыва.





Как сообщал "Апостроф", ранее военный эксперт и блоггер Алексей Арестович отмены срочной службы в Украине назвал главным промахом президента Владимира Зеленского и его команды.

Напомним, что в прошлом году, в ночь на 14 октября, в Тернополе сотрудники военкомата в разных местах города задерживали молодых мужчин: утром у здания военкомата собрались родители задержанных с адвокатами.