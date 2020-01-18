Tesla показала эффектный дизайн новой модели авто

Компания Tesla показала эскиз новой модели своего автомобиля.

Об этом сообщили на аккаунте в китайском мобильном приложении WeChat.

Фото концепта стало частью сообщения о скором открытии проектно-исследовательского центра американского автопроизводителя в Китае. В сообщении также указывается, что компания ищет дизайнеров для создания автомобилей "в китайском стиле", хочет "интегрировать китайское искусство в ориентированную на будущее Tesla".

Новый автомобиль внешне напоминает кроссовер Model Y, но меньшего размера, имеет более заостренные формы. Также на изображении у автомобиля отсутствуют зеркала заднего вида.

Напомним, Tesla открыла завод в Китае 7 января. Он стал первым для компании за пределами США. Шанхайский завод станет первым, на котором будет производиться кроссовер Model Y, рассчитанный в основном на китайский рынок. Компания ожидает, что продажи этой модели превысят показатели всех остальных автомобилей производителя вместе взятых.

Но также американская компания Илона Маска планирует запустить производство на своем автозаводе рядом с Берлином (Германия) в 2021 году.

Как сообщал "Апостроф", в скором будущем электрокары Tesla будут оснащены новой функцией и смогут общаться с пешеходами.