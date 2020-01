Электрокары смогут говорить: Илон Маск анонсировал невероятный прорыв, видео

В скором будущем электрокары Tesla будут оснащены новой функцией и смогут общаться с пешеходами.

Об этом сообщает генеральный директор компании Tesla и изобретатель Илон Маск на своей Twitter-странице.

В публикации он написал, что в машины будут вмонтированы динамики, позволяющую обращаться к пешеходам.

"Tesla вскоре смогут поговорить с людьми, если вы захотите. Это реально", - написал Илон Маск.

При этом изобретатель опубликовал видео, на котором слышно, как электрокар Tesla Model 3 едет по дороге и достаточно разборчиво воспроизводит голос человека на английском языке.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa