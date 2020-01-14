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Электрокары смогут говорить: Илон Маск анонсировал невероятный прорыв, видео

вторник, 14 января 2020, 02:05
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В скором будущем электрокары Tesla будут оснащены новой функцией и смогут общаться с пешеходами.

Об этом сообщает генеральный директор компании Tesla и изобретатель Илон Маск на своей Twitter-странице.

В публикации он написал, что в машины будут вмонтированы динамики, позволяющую обращаться к пешеходам.

"Tesla вскоре смогут поговорить с людьми, если вы захотите. Это реально", - написал Илон Маск.

При этом изобретатель опубликовал видео, на котором слышно, как электрокар Tesla Model 3 едет по дороге и достаточно разборчиво воспроизводит голос человека на английском языке.

В то же время предприниматель не пояснил, для каких целей изначально была задумана эта функция и когда пользователи смогут ее испытать.

Как сообщал "Апостроф", американская компания Илона Маска Tesla планирует запустить производство на своем автозаводе рядом с Берлином (Германия) в 2021 году.

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