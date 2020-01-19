Крещение 2020: в сети украинцы делятся яркими фото купания в проруби

В воскресенье, 19 января, в Украине празднуют Крещение Господне. Оно замыкает вереницу новогодних праздников, и главной традицией которого является купание в проруби, что помогает излечиться от болезней, смыть весь негатив, укрепить иммунитет, а также очиститься от грехов.

Украинцы "не брезгуют" этой традицией и с удовольствием делятся интересными снимками в Instagram.

Крещение 2020: фото украинцев из Instagram 1 / 1 Крещение 2020: фото украинцев из Instagram 1 / 1 Крещение 2020: фото украинцев из Instagram 1 / 1 Крещение 2020: фото украинцев из Instagram 1 / 1 Крещение 2020: фото украинцев из Instagram 1 / 1

Отметим, что бытует мнение, что вода в проруби после освящения священнослужителем обладает такой же чудодейственной силой, как и вода в реке Иордан.

В народе говорят, что погружение в морозную купель дает возможность духовно очиститься и укрепить здоровье.

Ранее "Апостроф" собрал самые необычные поздравления с Крещением Господним 2020 и забавные видеопоздравления. Если вы забыли кого-то поздравить, еще есть время!