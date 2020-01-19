Под Черниговом прощаются с бортпроводником сбитого самолета МАУ в Иране: видео

Поздним вечером воскресенья, 19 января, в Козельце, под Черниговом, встретили гроб с телом 34-летнего погибшего в авиакатастрофе МАУ в Иране Игоря Матькова, дабы попрощаться с ним.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице председатель Козелецкого сельского совета Елена Дмитренко.

"Количество людей, которые пришли на улицу говорит о том, что мы умеем сочувствовать, уважать и ценить", - написала она.

В комментариях пишут, что людей было бы больше, если бы не поздний час прощания, многие не смогли приехать с соседних сел. Кроме того, Чтобы попрощаться с погибшим украинцем, людям пришлось ждать около часа, поскольку с Игорем хотело проститься большое количество людей и в аэропорту "Борисполь".

"Аэропорт долго не хотел отпускать Игоря...." - добавила Дмитренко.

Мать стюрта Игоря Матькова предчувствовала трагедию: в тот день на душе было как-то неспокойно и тревожно. Погибший Игорь был старшим сыном супругов Матьковых. О его смерти они узнали из новостей.

Сам Игорь также предчувствовал нехорошее. По признанию его бывшей жены, в день вылета он несколько раз звонил ей и даже связался с друзьями из Америки. Сейчас женщина уверена, Игорь в тот день со всеми прощался.

Напомним, в воскресенье, 19 января, в аэропорту "Борисполь" прощались с погибшими в авиакатастрофе гражданами Украины.

Как сообщал "Апостроф", погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ похоронят в понедельник, 20 января. Причем, с большинством из 11 погибших простятся в столице и под Киевом.