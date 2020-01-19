RU  UA  EN

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 января

23:36
На Голос країни-10 внезапно пришел секс-символ Танців з зірками - Дан Балан не находит себе места
22:28
Тина Кароль на шоу Голос країни-10 поставила на место эпатажную солистку "Ленинграда" (видео)
19:00
Первые морозы зимы: как и чем защитить кожу от сухости и высыпаний
12:59
Путин пошел на неожиданный шаг на Крещение: в сети ответили фотожабой
10:10
Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
09:48
В США приняли жесткое решение насчет советника Трампа по России
07:00
Легкий диетический кус-кус с овощами и куриным филе: простой рецепт на каждый день

18 января

20:08
Наименьшая - у Дубилета: появились данные о размере зарплат министров и премьера
19:00
Что такое гель-лак и что стоит знать перед походом на маникюр - 5 полезных фактов
18:02
Не узнать: украинский телеведущий покрасил волосы в белый цвет, проиграв спор невесте
16:58
Первый отдых втроем: Джамала показала умилительные кадры с мужем и сыном в Египте
16:14
Министр юстиции Украины стал героем забавной фотожабы после странного поста
Все новости

Под Черниговом прощаются с бортпроводником сбитого самолета МАУ в Иране: видео

воскресенье, 19 января 2020, 23:43
переглянути новину українською
Фото: Facebook

Поздним вечером воскресенья, 19 января, в Козельце, под Черниговом, встретили гроб с телом 34-летнего погибшего в авиакатастрофе МАУ в Иране Игоря Матькова, дабы попрощаться с ним.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице председатель Козелецкого сельского совета Елена Дмитренко.

"Количество людей, которые пришли на улицу говорит о том, что мы умеем сочувствовать, уважать и ценить", - написала она.

В комментариях пишут, что людей было бы больше, если бы не поздний час прощания, многие не смогли приехать с соседних сел. Кроме того, Чтобы попрощаться с погибшим украинцем, людям пришлось ждать около часа, поскольку с Игорем хотело проститься большое количество людей и в аэропорту "Борисполь".

"Аэропорт долго не хотел отпускать Игоря...." - добавила Дмитренко.

Мать стюрта Игоря Матькова предчувствовала трагедию: в тот день на душе было как-то неспокойно и тревожно. Погибший Игорь был старшим сыном супругов Матьковых. О его смерти они узнали из новостей.

Сам Игорь также предчувствовал нехорошее. По признанию его бывшей жены, в день вылета он несколько раз звонил ей и даже связался с друзьями из Америки. Сейчас женщина уверена, Игорь в тот день со всеми прощался.

Напомним, в воскресенье, 19 января, в аэропорту "Борисполь" прощались с погибшими в авиакатастрофе гражданами Украины.

Как сообщал "Апостроф", погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ похоронят в понедельник, 20 января. Причем, с большинством из 11 погибших простятся в столице и под Киевом.

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: