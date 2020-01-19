В работе WhatsApp произошел масштабный сбой: карта

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой — пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.

Судя по опубликованной карте, больше всего от неполадок в работе пострадала Центральная Европа.

Пользователи мессенджера заявляют о проблемах с доставкой и получением сообщений. Некоторые пользователи также испытывают трудности с подключением к сервису.

Как ранее сообщал "Апостроф", в июле 2019 года пользователи по всему миру сообщили о проблемах с работой Facebook, Instagram и WhatsApp. В частности, пользователи столкнулись с проблемами с публикацией постов и фотографий.

В тоже время произошел масштабный сбой в работе сервиса защиты сайтов Cloudflare. Проблемы из-за этого возникли у сайтов по всему миру, которые некоторое время были недоступны для пользователей.