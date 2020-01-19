RU  UA  EN

воскресенье, 19 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 января

17:06
В Киеве заметили необычных "полицейских" на интересном авто: фото
16:22
Крещенское купание в Житомире обернулось страшной трагедией для мужчины
16:19
В работе WhatsApp произошел масштабный сбой: карта
15:49
Синоптик рассказала, ждать ли украинцам в начале недели снега
15:48
В "Борисполе" трогательно простились с жертвами авиакатастрофы в Иране: фото и видео
15:22
В России сделали неожиданное заявление по "статусу" Донбасса: видео
14:43
Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами: онлайн видео трансляция
14:30
Опубликовано полное видео прибытия самолета с телами погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
14:27
Платить придется больше: автомобилистам в Украине готовят неприятный "сюрприз"
13:59
В Иране сделали важное заявление о расшифровке "черных ящиков" разбившегося самолета МАУ
13:54
Лучшие поздравления с Крещением 2020: в стихах и прозе
13:30
Прощание с жертвами крушения самолета в Иране: эксклюзивные фото из "Борисполя"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В работе WhatsApp произошел масштабный сбой: карта

воскресенье, 19 января 2020, 16:19
переглянути новину українською

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой — пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.

Судя по опубликованной карте, больше всего от неполадок в работе пострадала Центральная Европа.

Пользователи мессенджера заявляют о проблемах с доставкой и получением сообщений. Некоторые пользователи также испытывают трудности с подключением к сервису.

Как ранее сообщал "Апостроф", в июле 2019 года пользователи по всему миру сообщили о проблемах с работой Facebook, Instagram и WhatsApp. В частности, пользователи столкнулись с проблемами с публикацией постов и фотографий.

В тоже время произошел масштабный сбой в работе сервиса защиты сайтов Cloudflare. Проблемы из-за этого возникли у сайтов по всему миру, которые некоторое время были недоступны для пользователей.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: