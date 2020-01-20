В Украине провели в последний путь членов экипажа сбитого самолета МАУ: видео

В понедельник, 20 января, в Украине прощались с членами экипажа и пассажирами самолета МАУ, который в ночь 8 января иранские военные сбили ракетами на взлете из аэропорта Тегерана.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

На Берковецком кладбище в Киеве хоронили сразу троих членов экипажа рейса PS752.

На похоронах пилотов Алексея Наумкин, Владимира Гапоненко и бортпроводница Валерию Овчарук присутствовал шеф-пилот Международных авиалиний Украины Игорь Сосновский. Он уверил, что теперь для всех летчиков МАУ станет честью заботиться о детях погибших товарищей.





В Дарницком районе Киева прощались с бортпроводницей Юлией Сологуб. Девушка успела полетать всего полгода.

В городе Козелец Черниговской области сотни людей стояли вдоль дороги, провожая в последний путь старшего борт-проводника Игоря Матькова. Игорь мечтал стать пилотом и уже начал проходить обучение.

Пассажирку сбитого самолета, которая работала в сфере авиации, Елену Малахову хоронили в селе Белогородка Киевской области. В Тегеране она находилась в служебной командировке и обещала скоро вернуться. Послезавтра ей должно было исполниться 39 лет.

Пилота Сергея Хоменко похоронят завтра в Борисполе.

Как сообщал "Апостроф", на церемонию прощания с 24-летней бортпроводницей самолета Boeing-737, погибшей в авиакатастрофе в Иране, Марией Микитюк, в Доме скорби в городе Ивано-Франковске собралось около трех сотен людей.