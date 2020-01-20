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Вместо свадьбы - похороны: сеть потрясли кадры прощания с погибшей в Иране стюардессой МАУ

понедельник, 20 января 2020, 16:08
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Фото: Суспільне

На церемонию прощания с 24-летней бортпроводницей самолета Boeing-737, погибшей в авиакатастрофе в Иране, Марией Микитюк, в Доме скорби в городе Ивано-Франковске собралось около трех сотен людей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Суспільне".

Среди тех, кто пришел проститься с погибшей в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране бортпроводницей, были родственники, близкие и друзья Марии Микитюк.


Директор Ивано-Франковской гимназии №1 Игорь Дейчакивский вспоминал свою бывшую ученицу, как целенаправленную и жизнерадостную девушку. "В нашей гимназии не просто учиться, потому ярко запомнилось, как она пыталась смотреть на все позитивно, и одновременно шла к своей цели", - заметил он.

Пришла на похорон бывшая соседка Марии Микитюк из ее родного села Старые Кривотула, знавшая ее мать и бабушку. "Теперь не ступит ее ножка на то двор, который бабушка хранила для своей внучки. И к той реки, на которую она бегала купаться, по тем улицам она не пойдет, по которым она ходила в детстве ", - причитала женщина.

Мария была единственным ребенком в семье, ее воспитывала только мама. В следующем году девушка планировала свадьбу.

Как сообщал "Апостроф", в аэропорту "Борисполь" прошла церемония почтения памяти погибших в результате крушения авиалайнера компании МАУ в Иране.

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