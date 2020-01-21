Под Киевом сотни людей провели в последний путь погибшего в Иране бортпроводника МАУ, фото

В понедельник, 20 января, в городе Переяслав Киевской области прошла церемония прощания с бортпроводником Денисом Лихно, который погиб при крушении самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает издание "Переяслав.City".

Гроб с телом Дениса доставили в городе вечером 19 января. На следующей день его похоронили на Пидварском кладбище, рядом с могилами дедушки и бабушки.

Провести в последний путь бортпроводника пришло несколько сотен человек, среди которых – множество молодежи, коллег погибшего, однокурсников, одноклассников.

Дорогу к кладбищу устлали цветами.

На церемонии побывал также городской голова Тарас Костин и представитель Международных авиалиний Украины.

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Как сообщал "Апостроф", на церемонию прощания с 24-летней бортпроводницей самолета Boeing-737, погибшей в авиакатастрофе в Иране, Марией Микитюк, в Доме скорби в городе Ивано-Франковск собралось около трех сотен людей.