В Борисполе простились с пилотом МАУ, погибшим в авиакатастрофе в Иране: фото

Во вторник, 21 января, в городе Борисполь, под Киевом, провели в последний путь Сергея Хоменко, второго пилота самолета МАУ, который был сбит в небе над Ираном.

Об этом сообщается на Facebook странице "Бригада транспортной авиации".

Пилота похоронили на территории Книшевого мемориально-паркового комплекса, рядом с погибшими летчиками экипажа самолета Ан-30Б, который был сбит в 2014 году в небе над Славянском.

Сергей Хоменко долгое время был командиром этого самолета. После увольнения со службы он передал командирское кресло Константину Могилко и перешел в гражданскую авиацию.

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Как ранее сообщал "Апостроф", 20 января в городе Переяслав Киевской области прошла церемония прощания с бортпроводником Денисом Лихно, который погиб при крушении самолета МАУ в Иране.