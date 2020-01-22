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Появилась меткая карикатура на скандал с российскими шпионами-"сантехниками" в Давосе

среда, 22 января 2020, 10:20
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В сети высмеяли инцидент с российскими шпионами в Швейцарии, один из которых представился сантехником.

Картинку разместил художник Андрей Петренко на своей Twitter-странице.

Напомним, накануне открытия Всемирного экономического форума в Давосе, который начался во вторник, 21 января, в Швейцарии вспомнили о задержании прошлым летом двух россиян с дипломатическими паспортами, один из которых назвался сантехником.

В связи с этим в сети опубликовали карикатуру на инцидент с россиянами.

"Питерская братва зачищает канализацию в Давосе...", - подписал свое творчество Петренко.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети высмеяли дипломатический скандал, который всплыл накануне начала Всемирного экономического форума в Давосе, что открылся во вторник, 21 января.

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