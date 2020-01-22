Все ближе к Украине: новые данные о жертвах коронавируса в Китае и России

Опасный коронавирус из Китая, который добрался уже и до России, 22 января уложил на больничную койку еще двоих людей в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают в Telegam-канале Baza.

Оба мужчины прилетели в аэропорт Пулково из Китая. Один из заболевших проживает в КНР постоянно. Он почувствовал себя плохо еще в самолете и после приземления пришел в медпункт с жалобами на высокую температуру.

Предварительно мужчине поставили диагноз ОРВИ и госпитализировали в инфекционную больницу имени С.П.Боткина. Его забирали работники "скорой помощи" в защитных костюмах. Носилки закрыли специальным воздухонепроницаемым куполом. Медики подозревают у мужчины атипичную пневмонию.

Тем временем в Китае погибли 17 людей, зараженных коронавирусом. Еще утром 22 января смертельных случаев было 9.

Как информировал "Апостроф" раньше, в Японии опасной пневмонией, возбудитель которой до сих пор был неизвестен медицине, заболел мужчина. Перед тем, как заболеть, в начале января он посетил китайский город Ухань.