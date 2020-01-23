На улицы могут выйти тысячи людей: озвучен тревожный прогноз по пенсионным реформам в Украине

Вместо повышения пенсионного возраста властям стоит заняться работой над усовершенствованием действующей пенсионной системы и повышением доверия к ней.

Об этом "Апострофу" рассказал экс-заместитель главы Пенсионного фонда Виктор Колбун.

По его словам, в обществе должен быть консенсус по поводу пенсионной реформы, но в отношении повышения пенсионного возраста он вряд ли существует. Колбун считает, что было бы целесообразнее отложить вопрос поднятия пенсионного возраста, а вместо этого заняться проработкой всех аспектов действующей пенсионной системы, включая накопительный уровень и негосударственные пенсионные фонды.

Эксперт отмечает, что у людей должно выработаться доверие к пенсионной системе, а этого можно добиться лишь путем повышения ее эффективности.

"И параллельно с этими процессами можно было бы говорить о повышении пенсионного возраста, о том, как это делать, начать дискуссию по этому поводу в обществе. Без диалога с обществом даже монобольшинство не сможет народ через колено переломать. Если люди не понимают, для чего все это, они будут оказывать сопротивление, и это может привести к смене власти, потому что этот вопрос (пенсионный возраст) является одним из наиболее чувствительных, и может вывести на улицы тысячи людей", – говорит Колбун.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы.