RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 января

04:15
На улицы могут выйти тысячи людей: озвучен тревожный прогноз по пенсионным реформам в Украине
03:10
Заснеженные горы "тонут" в облаках: яркое фото из Карпат
02:05
Как выглядела дочь легендарной украинки Роксоланы: опубликован портрет
01:22
Гриф секретности снят: парамедик раскрыла детали спецоперации по захвату Цемаха в Донецке

22 января

23:20
Под Киевом простились с погибшим бойцом с позывным "Морячок": видео
23:20
К Одессе подбирается масштабный пожар, спасатели бессильны: фото и видео
22:50
Замкнутый круг: названы главные проблемы с частными детсадами в Киеве
22:20
Быдло приехало: в сети показали фото украинского "героя парковки" в Давосе
21:48
Трещат по швам: украинка рассказала о реальной ситуации с детсадами
21:20
Мама не хотела отпускать на войну: одноклассница рассказала о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
20:17
Хотят сделать "своим": всплыли данные о подготовке встречи Сивохо с главарями ДНР-ЛНР
20:14
Подарок на День святого Валентина своими руками: 7 интересных поделок к празднику
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На улицы могут выйти тысячи людей: озвучен тревожный прогноз по пенсионным реформам в Украине

четверг, 23 января 2020, 04:15
переглянути новину українською

Вместо повышения пенсионного возраста властям стоит заняться работой над усовершенствованием действующей пенсионной системы и повышением доверия к ней.

Об этом "Апострофу" рассказал экс-заместитель главы Пенсионного фонда Виктор Колбун.

По его словам, в обществе должен быть консенсус по поводу пенсионной реформы, но в отношении повышения пенсионного возраста он вряд ли существует. Колбун считает, что было бы целесообразнее отложить вопрос поднятия пенсионного возраста, а вместо этого заняться проработкой всех аспектов действующей пенсионной системы, включая накопительный уровень и негосударственные пенсионные фонды.

Эксперт отмечает, что у людей должно выработаться доверие к пенсионной системе, а этого можно добиться лишь путем повышения ее эффективности.

"И параллельно с этими процессами можно было бы говорить о повышении пенсионного возраста, о том, как это делать, начать дискуссию по этому поводу в обществе. Без диалога с обществом даже монобольшинство не сможет народ через колено переломать. Если люди не понимают, для чего все это, они будут оказывать сопротивление, и это может привести к смене власти, потому что этот вопрос (пенсионный возраст) является одним из наиболее чувствительных, и может вывести на улицы тысячи людей", – говорит Колбун.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Операция "мокрые штанишки": почему украинцы разрешают садикам "похищать" своих детей

Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: