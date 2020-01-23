Появилась меткая фотожаба на жалобы министров о низких зарплатах

В сети появилась меткая фотожаба на жалобы украинских политиков на низкие зарплаты, в частности на министра образования и науки Анну Новосад.

Соответствующее фото опубликовал активист и руководитель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей Facebook-странице.

На фотожабе Новосад жалуется на низкую зарплату. Ниже ей отвечают пенсионеры, шахтеры, украинская семья. Они все ей сочувствуют: "держись, дочка", "всего 36 тысяч", "как ты это терпишь?", "не повезло тебе".

Как информировал "Апостроф" ранее, информация о зарплатах украинских топ-чиновников, которая на днях стала достоянием общественности, вызвала масштабную волну возмущений среди простых украинцев. Мол, не могут чиновники в бедной стране получать миллионные вознаграждения.