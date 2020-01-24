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Обледеневшая красота: в сети показали яркое фото Карпат в снегу

пятница, 24 января 2020, 14:45
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В сети поделились ярким снимком заснеженных Карпат.

Об этом сообщают в группе "Черногорский горный поисково-спасательный пост" в Facebook.

"Черногорский ясно. Ветер юго-западный 14-15 м/с. Порывы до 18. Температура воздуха -9° С. ВНИМАНИЕ! Туристам, которые планируют восхождение в высокогорье следует быть осторожными, поскольку большинство склонов обледеневшие", - написали в сети и опубликовали фото.

Напомним, синоптики 24 января прогнозировали снег только в трех областях Украины. На основной территории страны снова тепло и без осадков.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на снег в Карпатах, зима-2020 продолжает удивлять украинцев: из-за теплой погоды в Житомире посреди января выросли подснежники.

Также в Киевской области в канун Крещения расцвели подснежники.

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