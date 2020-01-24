Полный запрет: в Китае пошли на жесткие меры из-за смертельного коронавируса

В Китае приняли важное решение о передвижении граждан из-за распостранения коронавируса.

Об этом сообщает "Вьездной туризм КНР" в Telegram.

"Ну все, приехали, министерство культуры и туризма КНР выпустило уведомление о приостановке всех групповых туристических поездок по стране с 24 января и за рубеж с 27 января", - говорится в сообщении.

Кроме того, всем онлайн и оффлайн туроператорам запрещено оказывать услуги по бронированию авиабилетов и гостиниц.

Ранее "Апостроф" сообщал, что коронавирус, получивший название 2019-nCoV, продолжает забирать жизни и распространяться по странам. Количество жертв уже превысило 20 человек. Власти Китая закрыли выезд из города Ухань (проживает почти 12 млн человек), откуда началось распространение новой болезни. Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано.

Напомним, что в китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, инфицированный человек умер прямо в приемном отделении больницы.